حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يتميز بأنه لديه روح مرحة كثيرا، ولا يحب التواجد في أجواء حزينة على الإطلاق، كما أنه يعشق الاستقلالية ولا يحب تقييد حريته على الإطلاق، ما يجعله يتجنب الوقوع في الحب والزواج في سن مبكر، كما أنه يسعى إلى الاستقلال ماديا عن أسرته، كما أنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، لذلك فهو عاشق للسفر ويمتلك قدرات فكرية عميقة.

وتعد روحه مولود برج الدلو المرحة من أكثر الأشياء التي تساعده على تكوين علاقات جديدة، إذ يحرص العديد من الأشخاص المحيطين به على التقرب والتودد إليه، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

عيوب برج الدلو

ومن أبرز عيوب مولود برج الدلو أنه لا يمكنه الالتزام بمواعيده على الإطلاق، ويفتقر إلى القدرة على التركيز، فعلى سبيل المثال إذا وضع هدف اليوم يمكن أن يغيره، كما أنه يميل إلى الأدمان بسهولة.