حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالذكاء الشديد، والقدرة العالية على التركيز، ما يجعلهم يفسرون مختلف الأمور حولهم ويحللونها بشكل جيد حتى يتوصلون إلى نتائج ويضعون افتراضات غالبا ما تكون صحيحة.

التركيز في التفاصيل والتصرفات الدقيقة التي تصدر ممن حولهم، من أهم مميزاتهم، ما يجعلهم يحللون شخصياتهم ويفهمونهم جيدا، وهم لديهم طموح عالي فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم، ويعرف عنهم الشجاعة أيضا.

وتقدم «الوطن» فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يمر مواليد برج العقرب ببعض الضغوط منذ فترة، ولكن الوضع يتبدل، وتقضي أوقات وتعيش أحداث مميزة، إذ يتواجد القمر في منزل الحظ ، ما يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب خاصة إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم جيد لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي اليوم فرغم التشوش الذي يعيشون به منذ فترة إلا أن عطارد يتواجد في منزل الأصدقاء اليوم ما يمنحهم حضورا ويقظة ذهنية، ويساعدهم على التقاط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك وفقا لما قالته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».