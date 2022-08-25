علي عبدالنبي: 95% فما فوق شرط الالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إنه الالتحاق بالمدرسة الخاصة بالطاقة النووية، يتطلب أن يحصل المتقدم على 95% فيما فوق، وأن يكون متميزا في مادة الرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة واللغة، مؤكدا أن «المعاهد بتاخد المتميزين، ومدة الدراسة فيها 5 سنين».

«عبدالنبي» يكشف آليات الدراسة في المعهد

وأضاف «عبدالنبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن آلية الدراسة في المعهد تعتمد على تخصصات كالميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات، ويستمر الدارس في الدراسة طيلة 3 سنوات، ثم ينتقل للمرحلتين الرابعة الخامسة، من أجل التخصص بالمحطات النووية.

عبدالنبي: تم صب أول محطة نووية الأربعاء الماضي

واستطرد: «الصبة الخرسانية لأول محطة نووية مصرية كانت يوم 20 أغسطس الجاري، وبدأت الإنشاءات وبات موقع الضبعة حاليا جاهزا للإنشاء بواقع 4 مفاعلات، ومستقبلا سيتحمل الموقع 4 مفاعلات أخرى، وده مشروع نووي ممكن يوصل لـ30 محطة نووية».

وأوضح نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا: «بالنسبة لموقع غرب الضبعة بمنطقة النجيلة في محافظة مرسي مطروح، فسيتم وضع 4 محطات بها مسقبلا، كونه المشروع الأضخم الذي تتبناه القيادة السياسية، وسيصل مستقبلا لما يقارب الـ50 محطة نووية»، مشددا على أنه: «عايزين يتم استبدال محطات تشتغل بالغاز الطبيعي ونستخدم الغاز في الصناعات علشان نكسب أكتر من حرقه في توليد الكهرباء».

وتابع: «محطات الطاقة النووية نظيفة جدا، ولا تعمل بالوقود الأحفوري وأنظف من الغاز، والمحطات النووية مش بتطلع ثاني أكسيد الكربون نهائيا، وهي طاقة رخيصة ومستدامة».