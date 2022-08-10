مدير «الطاقة الذرية» يعتزم زيارة محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه يبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن التحضير لإرسال بعثة خبراء ينوي قيادتها شخصيا إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا غدا.

الطاقة الذرية تعتزم إرسال بعثة إلى محطة زابوروجيا

وقال «غروسي»: «أرحب بفرصة إحاطة المجلس بأن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة ضروري للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع كارثة نووية محتملة».

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أضاف «غروسي»: «كما اطلع مجلس الأمن على خططي واستعداداتي لقيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيًا إلى الموقع في المستقبل القريب جدًا».

وتابع: «الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة أمرا بالغ الأهمية للحد من خطر وقوع كارثة نووية محتملة».

يذكر أن الأمم المتحدة دعت «غروسي» لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن عبر رابط فيديو، غدا الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة الطاقة النووية، الذي دعت إليه روسيا على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

روسيا: يتعين على أوكرانيا وقف قصف محطة زابوروجيا

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، بأنه يتعين على الجانب الأوكراني أن يوقف على الفور قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.