مصرع شاب صدمته سيارة والتحفظ على سائقها بالمنوفية

لقى شاب مصرعه في حادث دهس، صدمته سيارة مسرعة بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

القبض على سائق دهس شاباً بسيارته

وتمكنت وحدة مباحث تلا، بقيادة المقدم أحمد عبدالقوي، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على السائق المتهم بالتسبب في الحادث، والتحفظ عليه للعرض على النيابة المختصة، وسؤال أسرة الشاب المتوفي، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، حيث تم تشييع الشاب إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بتلا، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي.

إخطار أمني بمصرع شاب صدمته سيارة بتلا

تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، والتي صرحت بدفن الجثة.

مصرع تاجر منتجات ألبان صعقاً بالكهرباء في شبين الكوم

علي صعيد آخر، شهد مركز شبين الكوم، مصرع تاجر منتجات ألبان يُدعى «ي. ط.»، صعقاً بالكهرباء داخل منزله، الذي يتخذ أحد طوابقه مصنعاً خاصاً لتصنيع الأجبان، حيث أصيب بماس كهربائي من وصله عشوائية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.