تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت.. «صحته جيدة ويستعد لطرح أغنية جديدة»

حالة من القلق الشديد انتابت جمهور الفنان محمد ثروت، فور إعلان نجله إجراء والده عملية جراحية دقيقة في القلب بدولة النمسا، ما جعل عدد كبير من جمهوره ومحبيه يبحثون عن تطورات الحاله الصحية له، للاطمئنان على صحته، متسائلين عن موعد عودته إلى مصر.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت

ويتواجد الفنان محمد ثروت حاليا في أحد المستشفيات الكبري بدولة النمسا، بعد إجراء عمليه جراحية دقيقة في القلب.

وأكد نجله أحمد، أن والده في حالة صحية جيدة، بعد إجراء العملية، عقب انسداد الشريان بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن الأطباء نصحوه بإجراء العملية في دولة النمسا، بسبب توفر المعدات والأجهزة اللازمة لذلك.

وأشار أحمد ثورت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن والده يستعد ثروت لطرح أغنية جديدة، فور عودته إلى مصر، بعد استكمال فترة العلاج، وستكون هدية لجمهوره، وتحمل عنوان «هنسيب لمين الغنا».

نجل محمد ثروت يعلن إجراء والده عملية جراحية

وأعلن أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أول أمس الثلاثاء، خضوع والده لعملية جراحية، ونشر صورة له من داخل أحد المستشفيات في النمسا.

وعلق أحمد على الصورة، قائلا: «ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا، الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا، وبشكر كل الناس اللي سألت على والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون، دعواتكم بالتعافي وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله».

أزمة محمد ثروت الصحية

وفي يونيو الماضي، تعرض الفنان محمد ثروت لأزمة صحية مفاجأة، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبري في مصر، ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة له، ليتعافى بعد فترة قصيرة، ويطمئن جمهوره.