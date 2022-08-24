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إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022 غدا

كتب:

أحمد أبو ضيف
10:26 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
تنسيق الجامعات - أرشيفية

تنسيق الجامعات - أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2022، يعلن ظهر غد الخميس، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق تقليل الاغتراب

وأضافت الوزارة أنه فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح فورا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لجميع الطلاب، بجانب الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة.

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بقلم أحمد أبو ضيف