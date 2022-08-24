إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022 غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2022، يعلن ظهر غد الخميس، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق تقليل الاغتراب

وأضافت الوزارة أنه فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح فورا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لجميع الطلاب، بجانب الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة.