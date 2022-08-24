موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

يجهز قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، بعد غلق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة لهذه المرحلة رسميا مساء أمس، إثر انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمالها، بشأن الحصر والتوزيع.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريح سابقة لـ «الوطن»، إن اللجنة العليا للتنسيق تواصل عملها المكثف من حصر وتوزيع طلاب الثانوية العامة، ومن المرجح أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في غضون 72 ساعة من غلق التسجيل على الأكثر.

وأشار «عطا»، إلى أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالجامعات بلغ حتى صباح اليوم الثلاثاء 255 ألف طالب سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، للعام الجامعي 2022- 2023.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، رسميا على موقع االتنسيق الالكتروني من هنا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وانطلق منذ 18 أغسطس الجاري، تنسيق المرحلة الثانية 2022 بحد أدنى 246 درجة (60%) للشعب العلمية و238 درجة (58.5%) للشعبة الأدبية، وتستوعب هذه المرحلة 269.202 طالبا، في القسم الأدبي والعلمي بشعبتيه.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويترقب آلاف الطلاب وذويهم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث إن عدد الكليات المتبقية في تنسيق هذه المرحلة، يبلغ 426 كلية للقسم الأدبي، و1032 كلية للعلمي بشعبتي (العلوم والرياضة).

ومن بين الكليات المتاحة، كليات الإعلام، والطب البيطري واالزراعة، والسايحة وفنادق فضلا عن كليات التربية والفنون الجميلة والتطبيقية، والحقوق.

وعقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل القبول في المرحلة الثالثة 2022، وهي المرحلة الأخيرة في هذا العام، وكذلك الكليات والمعاهد المتبقية للطلاب في هذه المرحلة.