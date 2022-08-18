التحويل لتقليل الاغتراب.. يبدأ بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تزامنا مع بداية تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد التحويل لتقليل الاغتراب، كي يتمكنوا من تقديم الطلب للتحويل إلى كلية بالمحافظة مقر سكنهم، وفقا للتوزيع الجغرافي.

التحويل لتقليل الاغتراب

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ موعد التحويل لتقليل الاغتراب، لطلاب الكليات لعام 2022 - 2023، في غضون 48 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في التحويل لتقليل الاغتراب، زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم تسجيل طلب تحويل لتقليل الاغتراب، من خلال زيارة هذا الرابط.

كما نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية للتنسيق في نفس الوقت، وتعلن نتيجة التحويل لتقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

خطوات التحويل لتقليل الاغتراب

1- تبدأ خطوات التحويل لتقليل الاغتراب، بزيارة الطالب موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

3- الضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

4- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة الحاصل عليها، سواء من مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.

5- إدخال البيانات الخاصة به، مثل رقم الجلوس والرقم السري.

6- إدخال الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.

7- بعد ذلك يظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا، يضغط على «قائمة جديدة»، علما بأنه ستمسح الرغبات السابقة.

8- ثم تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختار «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

9- إدخال التخصص، والكلية أو المعهد التي ترغب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة.

10- إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على «تسجيل».