حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يعد من أكثر الشخصيات الحنونة في الأبراج، إذ أنه يحمل في داخله قلب طفل، ويحب الاهتمام كثيرا بمن حوله، ولا يحب ترك محبيه يقعون في المشكلات دون أن يكون لديه حل مثالي يجعلهم يتخطون تلك العقبات التي يتعرضون لها، وهم من أقدر الناس تعبيراً عن مشاعرهم لمن حولهم، وأكثرهم قدرة على التواصل الإيجابي معهم، ويعتبرون هذا النوع من التواصل مهم جداً بالنسبة لهم.

ويتميز مولود برج الحوت أيضا بأنه يفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة، ويبتعد عن مظاهر الحياة الفارهة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الاختلاف والتشوش.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، وتبدي استعدادا للمرونة مع الطرف الآخر.

برج الحوت والحب

يسعى مولود برج الحوت دائما إلى إقامة علاقة رومانسية طويلة الأمد، ويتجنب العلاقات القصيرة ولا يحب الاقتراب من الأشخاص الذين لا يحبون الاستقرار.