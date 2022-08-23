حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الحوت مساعدة الآخرين كثيرا طالما يقدر على ذلك ويسعى إلى مشاكلهم بشتى الطرق مهما كلفه ذلك من وقت وجهد أو أموال، أو أن يكتفي بالدعم النفسي ويقدم مشاعره لمن حوله حتى يستقر أو يهدأ لكي يتخطى المشكلة التي تواجهه، وهدفه بذلك إسعاد من حوله، وهو نوع من الإيثار والتضحية، وغالباً ما يكون سعيداً، أو مكتئباً بحسب مزاج من حوله، ويفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم مميز لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني حيث يكون الوضع الفلكي داعم ويساعدك على أن تتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق وتجربة اشياء جديدة في العمل، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل الحب وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لذا يكون اليوم مناسب كثيرا لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة، وفق عبير في تصريحات خاصة لـ«الوطن».