وكيل مشروعات النواب: مشكلات المجمعات الصناعية أولوية في الانعقاد الجديد

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات الهامة التي سيجرى مناقشتها في دور الانعقاد الثالث، الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، من بينها متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة في دور الانعقاد الماضي، بشأن إتاحة وتخصيص عدد من الأراضى الشاغرة للاستثمار لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المجمعات الصناعية

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة حرصت على مناقشة ملف المجمعات الصناعية في ضوء اهتمام الدولة بالشباب، لافتة إلى أنه من خلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جرى حل المشكلات لعدد من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد أوصت بتخصيص أراضٍ للمستثمرين، ومراجعة إجراءات تسعير الوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن «أصحاب المجمعات الصناعية كان لديهم طلبات تتعلق بتيسير تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز داخل الوحدات في المجمعات الصناعية بالتقسيط».

اشتراطات الحصول على المجمعات الصناعية

وشددت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن اللجنة حريصة على الاستمرار في متابعة هذا الملف، وقياس الأثر التطبيقي للتوصيات الهامة، بضرورة تيسير اشتراطات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.

يشار إلى أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب كانت قد عقدت عدة اجتماعات، ونظمت بعض الزيارات لعدد من المجمعات الصناعية في المحافظات، بهدف التعرف على المشكلات التي يواجهونها، وكان من أبرزها تحديد أسعار واشتراطات طرح الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية.