رئيس «صحة النواب»: نبحث زيادة الحافز للأطباء وأطقم التمريض

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك خطة عمل مهمة ستتبناها لجنة الصحة في دور الانعقاد الثالث والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، ويأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والمقدم من النواب، والذي يستهدف تنظيم حق المرضى في حالات الأخطاء الطبية ويضمن للطبيب حقه حال وقوع خطأ دون إرادته.

خطة تطبيق التأمين الصحي بالمحافظات

وأشار حاتم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك عددا من الملفات المهمة تمت مناقشتها في دور الانعقاد السابق، والمقرر الاستمرار في مناقشتها، ومن بينها خطة تطبيق التأمين الصحي في المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال رئيس اللجنة: «تدريب الأطقم الطبية من الأمور المهمة التي تتبناها وزارة الصحة حاليا في عهد الدكتور خالد عبد الغفار، وهناك مقترحات يتم دراستها بشأن زيادة الحافز الخاص بالأطباء وأطقم التمريض لتقديم خدمة طبية وعلاجية تناسب كل مواطن في مصر وتتماشى مع برامج الحماية المجتمعية التي تتبناها الدولة.

زيارات ميدانية للمستشفيات بالمحافظات

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات بالمحافظات المصرية للوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لافتا إلى أن اللجنة حرصت على زيارات عدد من المستشفيات والاطلاع على تجربة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد في دور الانعقاد الماضي.

مبادرة العودة للولادة الطبيعية

وشدد رئيس لجنة الصحة على أهمية الدور المهم الذي تلعبه وزارة الصحة لتفعيل مبادرة الولادة الطبيعية، والقضاء على الولادة القيصرية، والتي تعد إحدى التوصيات التي أصدرتها لجنة الصحة بمجلس النواب في الفترة الماضية، وذلك على خلفية مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الدكتور أشرف حاتم، إن مبادرة العودة للولادة الطبيعية من المبادرات المهمة التى يجب العودة لها، لا سيما في ظل وجود إحصاءات تفيد بأن مصر تعتلي مرتبة أولى بين الدول في إجراء الولادة القيصرية، والتي يترتب عليها العديد من المشكلات سواء للأمهات الحوامل أو المواليد، مبينا أن اللجنة لا تمانع في متابعة هذا الملف في ضوء ما سيتقدم به النواب.