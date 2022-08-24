نفاد تذاكر الـVIP لحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل، نفاد تذاكرالـVip لحفله المقرر إقامته في الساحل الشمالي 26 أغسطس، والذي يعتبر آخر حفلات الصيف لعام 2022.

ونشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بوستر الحفل، قائلا:«آخر حفلات الصيف ملحوظة.. تم نفاد تذاكر الـVip».

تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

وأعلن الفنان محمد رمضان منذ أيام مواجهة جمهوره مشكلة في حجز تذاكر حفله الغنائي بالساحل الشمالي، المقرر إقامته يوم الجمعة 26 أغسطس الحالي.

كما نشر رمضان مجموعة من الرسائل الصوتية لجمهوره عبر حسابه في «إنستجرام» بعد أن واجهتهم صعوبة في حجز تذاكر الحفل، كما عرض مجموعة فيديوهات تظهر تعطل الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

وتتراوح تذاكر الحفل ما بين 500 و3500 جنيه.

حفل محمد رمضان للكبار فقط

وأحيا محمد رمضان منتصف الشهر الحالي حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي رفع شعار كامل العدد.

كما جرى تخصيص الحفل للجمهور فوق الـ18 عامًا، حرصًا على سلامة الأطفال، ما جعل محمد رمضان يمازح جمهوره بعد هذا الشرط بمشهد من مسلسل الأسطورة نشره عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» وعلّق: «لمّا عرفت إن الحفلة للكبار فقط، شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي مش حفلتي، ربنا يستر».

وجرى طرح تذاكر الحفل وقتها على 7 فئات:

- الأولى من 500 جنيه.

- الفئة الثانية 1000 جنيه.

- الثالثة 1800 جنيه.

- الرابعة 2000 جنيه.

- الخامسة 2600 جنيه.

- السادسة 3000 جنيه.

- السابعة 3500 جنيه.