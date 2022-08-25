الفريق محمد حجازي: منظومة الدفاع الجوي معقدة وتهتم بالتكامل

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن منظومة الدفاع الجوي المصري، معقدة ومبنية على تكامل مجموعة من العناصر والمعدات، للقيام بمهمة واحدة، مشيرا إلى أن تعقيد المنظومة، جرى بناءه على الصراع الخاص بالعدائيات الجوية الحديثة، ومعدات الدفاع الجوي، ما يتطلب منظومة متكاملة من عناصر الاستطلاع والإنذار، وغيرها من العناصر الحديثة الإيجابية الأخرى، كالصواريخ المضادة للطائرات.

حجازي: السلاح يضم عناصر معاونة كعناصر الحرب الإلكترونية

أضاف «حجازي»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن السلاح يضم كذلك، عناصر معاونة كعناصر الحرب الإلكترونية، وأخرى خاصة بالاتصالات، وخلافه، وجميعهم يتكاملون تحت منظومة قيادة وسيطرة واحدة، «تعقيد المنظومة بييجي من تنوع العناصر، كالمنظومات الشرقية أو الغربية، وجميعها تلقي بعبء كبير في تكاملها، وأسلوب ربطها والتعامل معها».

حجازي: نهتم بتطوير الأسلحة وقدرات الأفراد المقاتلة

واستطرد: «هناك اهتمام من منظومة الدفاع الجوي على امتلاك القدرات والإمكانات القتالية، وهو الأمر الذي دائما ما يتأتى بالتعاون المثمر، والاستعانة بخبرات الآخرين، ونتيجة تنوع مصادر التسليح، سواء الشرقية أو الغربية لدينا، فيتنوع فكرة استخدام المعدات، ما يتطلب نقل الخبرات، وتنفيذ التدريبات العملية مع الدول المنتجة، والمستخدمة للأسلحة، حتى وصول الضباط وأطقم القتال، إلى مستوى الاحتراف».

وأوضح أنه مع وصول الضباط وأطقم القتال إلى مستوى الاحتراف، يمكنهم تحديث فكر الاستخدام الأمثل، بما يتناسب مع العقيدة القتالية، الأمر الذي يمكننا في مراحل متقدمة من التدريب، للوصول بالتعاون العسكري مع الدول الشقيقة بالمجالات المختلفة، «ننفذ تدريبات مشتركة، كالتدريب المصري الأمريكي المشترك، والتدريب المصري اليوناني المشترك، والتدريب البحري المصري الفرنسي، وغيرها من التدريبات المشتركة، لاكتساب الخبرات، والتعرف على أحدث الأساليب للتخطيط بتلك الدول».

وتابع: «نقوم بإيفاد ضباط الدفاع الجوي المتميزين للتأهيل بالدول الشقيقة والصديقة، لدراسة العلوم العسكرية الحديثة بالكليات العسكرية المتميزة، كما نقوم بتطوير وتحديث الأسلحة والمعدات، بما يحقق تنمية القدرات والمحافظة على حالات الاستعداد القتالي لمنظومة الدفاع الجوي».