كلمات أغنية من 6 لـ9 لـ عمرو دياب.. تصدرت «التريند» بعد ساعات من طرحها

يبحث عدد من جمهور «الهضبة»، عبر محركات البحث عن كلمات أغنية عمرو دياب من 6 لـ9، التي تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في الأغاني.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغنية بمجرد طرحها، ويبحث قطاع كبير منهم عن كلماتها.

وتصدرت الأغنية منذ طرحها «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأصبحت الأكثر تداولا.

أغنية من 6 لـ9 لعمرو دياب، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساح وديجتال ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة ناي.

كلمات أغنية من 6 لـ9 لـ عمرو دياب

وتقول كلمات أغنية عمرو دياب من 6 لـ9

تيجي أخدك نخرج بره نقعد من 6 لـ9

أنا عايز ‏أقولك كلمة من زمان وأنا ليكي بسعى

آه فرصة يلا نولع شمعة النور يطفو أوشوشك ‏

وأفاجئك بكلام تتخطفي يا نعمة وهدية في حضني تعالي اتحدفي

في فيلم شبه حكايتنا وغنوة كلامها حالتنا

واللي عندي أنا هقوله واحدة واحدة في سكتنا

أه فرصة يلا نولع شمعة النور يطفيو أوشوشك ‏

وأفاجئك بكلام تتخطفي يا نعمة وهدية

في حضني تعالي اتحدفي تيجي أخدك نخرج بره نقعد من 6 لـ9

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

وطرح مؤخرا الفنان عمرو دياب مجموعة من الأغاني الناجحة، والتي حققت ملايين المشاهدات، منها «باريس»، من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم، و«ناس حلوة» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

كما يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي ضخم في جدة، يوم 27 أغسطس الجاري.

وكان من المقرر إقامة الحفل في 20 أغسطس الجاري، لكن جرى تأجيله، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 500 و2000 ريال سعودي.