تعرف على الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة بعد تأجيله

يبحث عدد كبير من الجمهور عن حفلة عمرو دياب بجدة، وذلك بعد تأجيل خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 20 أغسطس الجاري.

الموعد الجديد لحفل عمرو دياب بجدة

وأعلنت الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب بجدة الموعد الجديد للحفل، في بيان نشرته عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن سبب تأجيل الحفل خارج عن إرادتهم، لذا تقرر إقامة حفل الهضبة يوم 27 أغسطس بدلا من يوم 20 أغسطس، كما أكدوا مطلق الحرية للراغبين في استرجاع التذاكر.

أسعار حفل عمرو دياب بجدة

كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بجدة، عن أسعار تذاكر الحفل، التي جاءت بين 500 و2000 ريال سعودي.

حفلة عمرو دياب بمدينة العلمين الجديدة

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرا، حفلاً ضخما في مدينة العلمين الجديدة، أمس، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وتفاعل الهضبة مع الجمهور، وغنى مجموعة من أغانيه المتميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

كما طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديدة «باريس» عبر تطبيق أنغامي، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نو.