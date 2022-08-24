عمرو دياب يطرح أغنية جديدة بعنوان «من 6 لـ9»

طرح الفنان عمرو دياب، أغنية جديدة، تحمل اسم «من 6 لـ9»، اليوم، عبر منصة «أنغامي» الرقمية، ضمن أغنيات موسم صيف 2022.

أغنية «من 6 لـ9»، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساح وديجتال ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة ناي.

كلمات أغنية من 6 لـ9 لـ عمرو دياب

تقول كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة، «تيجي تيجي أخدك نخرج برة نقعد من 6 لـ9.. أنا عايز أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى.. آه.. فرصة يلا نولع شمعة والنور يطفي وهشوفك وهفاجئك».

عمرو دياب يتعاون مع أيمن بهجت قمر في «باريس»

وكان عمرو دياب، قد تعاون مؤخرًا مع الشاعر أيمن بهجت قمر، في أغنية جديدة بعنوان «باريس»، وقد حظيت بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، وتقول كلماتها «يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس.. قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة.. حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس.. لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة».

وكان عمرو دياب، قد ظهر في مقطع فيديو قبل أيام، بصحبة الفنان أحمد حلمي، وهو يتفاعل مع أغنية «بص الحركة دي»، والذي قدّمها ضمن أحداث فيلمه «واحد تاني»، حيث علق على المقطع آنذاك بقوله: «كانت أحلى صحبة وأحلى سهرة وأحلى حركة مع الهضبة عمرو دياب، ملك أبو الحركات كلها».