حفل عمرو دياب في جدة «كامل العدد».. والدخول ممنوع لأقل من 18 عاما

قبل 10 أيام من موعد حفل عمرو دياب في مدينة جدة السعودية، رفع الموقع الرسمي للحجز لافتة «كامل العدد»، بعد بيع التذاكر بالكامل، والتي تتراوح أسعارها بين 500 إلى 2.000 ريال سعودي، ويقام الحفل يوم 27 أغسطس الحالي على شاطئ «إنديجو جدة»، ويبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

أسعار حفل عمرو دياب في السعودية

وتأتي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في 6 فئات، وفقا للموقع الرسمي للحجز على الإنترنت، كما يلي:

- الفئة الأولى بـ500 ريالا سعودي، ما يوازي 2.549 جنيه مصري.

- الفئة الثانية بـ750 ريالا سعودي، وهو ما يوازي 3.824 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة «الذهبية» بـ1.400 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7.139 جنيه مصري.

- الفئة الرابعة «VIP» بـ1.650 ريال سعودي، وهو ما يوازي 8.413 جنيه مصري.

- الفئة الخامسة «VIP» بـ1.800 ريال سعودي، وهو ما يوازي 9.178 جنيه مصري.

- الفئة السادسة «VIP» بـ2000 ريال سعودي، وهو ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري.

ممنوع الدخول لأقل من 18 عاما

وحددت الجهات المنظمة لـ حفل الهضبة، عدد من القواعد التي يجب على الحضور الالتزام بها، حيث يحظر استخدام الهواتف المحمولة إلا في أماكن محددة، كما يمنع الدخول لمن هم أقل من 18 عاما، ويمنع دخول القداحات والسجائر الإلكترونية والسوائل والمأكولات.

وكان من المقرر في البداية إقامة الحفل في 20 أغسطس الحالي، قبل تأجيله لـ27 أغسطس، ولم تكشف الشركة المنظمة عن سبب التأجيل، لكنها اكتفت ببيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت فيه إنّ التأجيل خارج عن إرادتهم، كما أكدوا مطلق الحرية للراغبين في استرجاع التذاكر.