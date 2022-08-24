تانيا قسيس: «بحب مصر أوي ومقدرش أبعد عنها»

أعربت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن حفلها الأول، الذي انتهى قبل قليل، ضمن فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان القلعة للموسيقى والفنون، الليلة.

لأول مرة.. تانيا قسيس تشدو أغنية باللهجة المصرية في القلعة

قدّمت الفنانة تانيا قسيس، خلال الحفل، مجموعة من الأغنيات الوطنية، بجانب أغنية مصرية، التي تُعد أولى أغنياتها التي تُقدمها باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفى.

سعدت بالوقوف على خشبة مسرح القلعة

قالت تانيا قسيس لـ«الوطن»: «سعدت باستقبال الجمهور لي، وتفاعلهم مع الأغاني التي قدّمتها، كما أنني سعدت بالوقوف على خشبة مسرح القلعة».

وأكدت الفنانة اللبنانية، أنها ستُقدم عددًا من المشاريع الغنائية داخل القاهرة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، قائلة: «بحب مصر أوي ومقدرش أبعد عنها».

تانيا قسيس قدمت عدد من الأغاني والاحتفالات في عدد كبير من دول العالم ومن أبرزهم حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.