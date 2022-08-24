تانيا قسيس تنتهي من البروفات النهائية قبل حفلها بمحكى القلعة الليلة

انتهت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، من البروفات النهائية لحفلها المرتقب، بعد ساعتين تقريبًا، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان القلعة للموسيقى والفنون، إذ واصلت البروفات لمدة يومين متواصلتين، بدار الأوبرا المصرية، وذلك منذ وصولها القاهرة.

وتشدو تانيا قسيس، خلال حفلها الليلة، بباقة من أغنياتها المتنوعة، بجانب عددٍ من أغاني فيروز، ومن المقرر أن تُغني أيضًا أغنية جديدة لها باللهجة المصرية، تقدمها للمرة الأولى.

متحمسة للقاء الجمهور المصري القريب للغاية

وأبدت تانيا قسيس اشتياقها الشديد للقاء جمهورها الليلة، في مهرجان محكى القلعة، وذلك حسبما صرحت لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، مشيرة إلى أنها متحمسة للقاء الجمهور المصري القريب للغاية من قلبها متمنية أن تقدم برنامجا موسيقيا خفيفا على قلبهم ويستمتعون به.

دينا الوديدي تُحيي حفلًا غنائيًا عقب فقرة تانيا قسيس

وفي سياق آخر، تُحيي الفنانة دينا الوديدي، الفقرة الثانية من حفل اليوم بمهرجان محكى القلعة، والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة تقريبًا، حيث ستشدو بأبرز أغانيها أمام جمهورها الليلة، مثل سكون وعارفك والحرام وبعد البيبان ودواير وبلد العجايب وياللى بعدى وشد الحزام وعدد آخر من أغانيها المميزة.