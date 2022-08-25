دينا الوديدي: أستعد لطرح 5 أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة

أعربت الفنانة دينا الوديدي، عن سعادتها بنجاح حفلها في الدورة الـ30 بمهرجان القلعة للموسيقى والفنون، الذي أحيته مساء الأربعاء قبل الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم، ظل يُردد حتى اللحظات الأخيرة «يا دينا.. لسه بدري»، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية معهم بواسطة هاتفها من أعلى المسرح.

مهرجان القلعة يُعتبر أقدم مهرجان موسيقي في الوطن العربي

وقالت دينا الوديدي لـ«الوطن»، إن مهرجان القلعة للموسيقى والفنون له مكانة خاصة في قلبها منذ سنواتٍ طوال، مؤكدة: «بحب مهرجان من صغري، خاصة أنّ هذا المهرجان يُعتبر أقدم مهرجان موسيقي في الوطن العربي».

وأوضحت: «غنيت كل الأغاني اللي الجمهور طلبها مني على المسرح، ولبيت كل رغباتهم، وسعدت بردود فعلهم وتفاعلهم مع كل الأغاني».

وكشفت دينا الوديدي، عن مشاريعها الغنائية الجديدة، مؤكدة أنها تحضر لـ«ميني ألبوم»، مكون من 5 أغانٍ من ألحانها، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، مُعربة عن أملها أنّ ينال إعجاب الجمهور.

دينا الوديدي تُشدو بـ15 أغنية على مسرح القلعة

وقدمت دينا الوديدي، خلال حفلها بمهرجان القلعة، أكثر من 15 أغنية، أبرزها «على ورق الفل، بعد البيبان، يُحدثني الشجر، وتماثيل، والحرام، والسيرة، والله باقي، وسكون، وتدور وترجع، ودواير، ويا بدر، ويا جنوبي».

يذكر أنه من المُقرر أنّ تُحيي الفنانة نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح القلعة، لأول مرة، بهذا المهرجان، على مدار مسيرتها الفنية الطويلة الممتدة منذ تسعينيات القرن الماضي.