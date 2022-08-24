اليوم.. دينا الوديدي وتانيا قسيس تتألقان في مهرجان القلعة

يشهد مساء اليوم الأربعاء، اليوم الثامن من فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقي والغناء فى دورته الثلاثين والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر، ودكتور خالد داغر مدير البيت الفني للمسرح.

وينتظر الجمهور أن يحيي ثامن أيام فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغنائي اثنتان من الفنانات المميزات فى الغناء حيث ستحيي الفقرة الأولى الفنانة اللبنانية تانيا قسيس وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين .

دينا الوديدي فى لقاء مع جمهور القلعة

أما الفقرة الثانية من فعاليات اليوم الثامن من المهرجان ستحييها الفنانة دينا الوديدي والتى ستقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها المميزة ومن بينها سكون وعارفك والحرام وبعد البيبان ودواير وبلد العجايب وياللى بعدى وشد الحزام وعدد آخر من أغانيها المميزة.

يذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء كان قد انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هشام عباس وسط حضور جماهيرى كبير وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة .

مطربون في مهرجان محكى القلعة

ومع توالى فعاليات المهرجان شارك عدد كبير من الفنانين في إحياء حفلات غنائية مميزة كان من بينهم علي الحجار ومدحت صالح وفرقة وسط البلد وأحمد جمال ومروة ناجي ومصطفى حجاج.

أما الأيام المقبلة ستشهد إحياء عدد آخر من الفنانين لمجموعة من الحفلات الغنائية من بينهم نوال الزغبي التي تشارك للمرة الأولى وهاني شاكر والموسيقار عمر خيرت ونادية مصطفى ومحمد محسن.