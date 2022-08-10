دينا الوديدي تكشف سر الفستان الوردي في حفلها الأخير.. «يناسب أجواء الصيف»

كشفت الفنانة دينا الوديدي، عن كواليس الإعداد لحفلها الأخير الذي أحيته ضمن مهرجان أوبرا الإسكندرية الصيفي، الذي تنظمه دار الأوبرا حاليا بالمسرح الروماني بكوم الدكة، معبرة عن سعادتها بنجاح الحفل، وتفاعل الجمهور معها؛ إذ ردد قائلا: «بنحبك يا دينا»، تعبيرا عن محبتهم لها.

دينا الوديدي: سعيدة جدا بالحضور الكثيف للجمهور

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بالحضور الكثيف للجمهور، والحفل كامل العدد، كما أعتز بتفاعل الجمهور مع الأغاني ومشاركته لي في الغناء، وأنا سعيدة بعودة المهرجان المهم، خصوصا أنه له جمهور متنوع من المصطافين وأهالي الإسكندرية».

وعن اختيارها لأحد المواهب ليعزف معها في الحفل، أوضحت دينا الوديدي: «هو الفنان الشاب محمد علام، موهبة واعدة، وحاليا يدرس الفنون، واخترته تقديرا لموهبته»، مشيرة إلى اختارت «الفستان باللون الوردي المبهج ليناسب أجواء الصيف والمصايف، أما الموديل أعتقد أنه مناسب لشكل المسرح الروماني الأثري والمعروف بتعدد درجاته ».

وبشأن حفلها المقبل، أكدت الفنانة: «أجهز للمشاركة في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، يوم 16 أغسطس الجاري».

وشهد حفل دينا الوديدي، الذي أقيم مساء أول أمس الثلاثاء، بالمسرح الروماني بكوم الدكة، إقبالا كبيرا، خاصة أن فعاليات المهرجان تعود للجمهور بعد عامين من التوقف، بسبب ظروف كورونا في الفترة الماضية.

وتداول الجمهور مقاطع فيديو من الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء دينا الوديدي.

مدير أوبرا الإسكندرية يشيد بدينا الوديدي

وأبدى محمد ظريف، مدير أوبرا الإسكندرية إعجابه بأداء دينا الوديدي، قائلا: «قلبت الدنيا وأبهرت الجمهور، وقدمت حالة فنية غير طبيعية، كلها طاقة إحساس منطلق بدون حساب، مرة طلبت منهم يكونوا كورال، ومرة ولعوا كشافات الموبايلات، ومرة قالت: إحنا مش هنقف ولا إيه، ومرة تنزل من المسرح والجمهور يشاركها الرقص والغناء».

وأكد «ظريف»: «دينا عندها مشروع خاص ومتكامل، لا يستهدف السوق المصري فقط، بل العالمي أيضا»، مشيرا إلى أنها فنانة تعرف كيف تختار كلمات وألحان الأغاني».

وأشار إلى أنها «تمنح فرص يطلق عليها ذهبية، مثلا في الحفلة قدمت لاعب الدرامز محمد علام، الذي كان أمنية حياته أن يعزف معاها».