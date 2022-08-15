موعد حفل دينا الوديدي بالقلعة بعد تغيير جدول المهرجان

أعلنت الفنانة دينا الوديدي، الموعد الجديد لحفلها ضمن فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بعد تأجيله حدادًا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة، الذي وقع أمس الأحد وراح ضحيته 41 حالة وفاة و12 مصابًا، مشيرة إلى أن الحفل سيقام يوم 24 أغسطس الجاري.

الموعد الجديد لحفل دينا الوديدي

وكتبت دينا الوديدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «حدادًا على أرواح ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، تم تأجيل مهرجان القلعة وأيضًا تأجيل حفلي الذي كان من المقرر إقامته غدًا، إلى يوم الأربعاء 24 أغسطس، خالص التعازي وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

دار الأوبرا تؤجل مهرجان القلعة 3 أيام

وكانت دار الأوبرا المصرية قررت تأجيل فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ30، أمس الأحد 14 أغسطس لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادا على أرواح ضحايا حادثة حريق كنيسة إمبابة، الذي أسفر عن العشرات من الوفيات والمصابين.

فعاليات مهرجان القلعة للثقافة والفنون

وتقدم فعاليات مهرجان القلعة للثقافة والفنون، عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية المميزة التي ستستمر على مدار 18 يومًا كاملة، سيكون من بينها حفل للفنانة نوال الزغبي وأحمد جمال وهاني شاكر وياسين التهامي وفرقة مسار إجباري ودينا الوديدي وهشام عباس وفرقة بلاك تيما ومحمد محسن ومصطفى حجاج، نادية مصطفى، وسيختتم المهرجان الموسيقار الكبير عمر خيرت.