هيثم شاكر يبكي على المسرح خلال حفله في «جدة سوبردوم»

دخل الفنان هيثم شاكر في نوبة بكاء، منذ قليل، في أثناء وصلته الغنائية بحفله المقام حاليا في «جدة سوبردوم»، بسبب تعاطف وتشجيع الجمهور السعودي والعربي له.

هيثم شاكر يقدم عددًا كبيرً من أغانيه

وقدم «شاكر» خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور، منها «أتعدى حدودي، وخليك جنبي، وأيامي معاك، ومعرفة قديمة، وهنتقابل بعدين»، وغيرها.

ويجمع الحفل هيثم شاكر مع رامي جمال والفنان أحمد بتشان.

وروج الفنان رامي جمال للحفل من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وكشف عن الأغاني التي سيقدمها، من بينها «خلينا قاعدين، فوقت متأخر، سقف، بقيت أخاف، الميدلي، سيبو، مات اللي فات، دي العيون، قمر ومنور، أوعديني، ولسه، استغنيت، اتفضل امشي، قدامي»، وغيرها.

هيثم شاكر يطرح أغنية «هنتقابل بعدين»

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد طرح مؤخرا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنية بعنوان «هنتقابل بعدين»، تعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.