هيثم شاكر يروج لأغنيته الجديدة «أتعدى حدودي»: قريبا

نشرالمطرب هيثم شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة تحت عنوان «أتعدى حدودي»، معلقا عليه: «أتعدى حدودي أغنية جديدة قريباً».

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير جدا مع البوستر الدعائي للأغنية التي نشرها هيثم شاكر، مؤكدين أنها ستكون عودة قوية لهيثم في الأغاني الدرامية.

حفل هيثم شاكر

وأحيا المطرب هيثم شاكر أول يناير الماضي، حفل افتتاح أحد الفنادق مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتألق الفنان هيثم شاكر، خلال فقرته في حفل الافتتاح، وأبهر الجميع بصوته المميز، واستمرت فقرته أكثر من ساعة قدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تميز بها خلال مشواره الفني، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا ومنها أغنية «لما تحس»، والتي طرحها قبل الحفل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع ، وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هاني محروس، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة خلال شهر من طرحها.

هيثم شاكر مسلسل «حب عمري»

وكان آخر ظهور للفنان هيثم شاكر من خلال رمضان 2020، في مسلسل «حب عمري»، شارك في بطولته سهر الصايغ، ومنة فضالي، وميدو عادل، وأماني كمال، ومي القاضي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

ودارت أحداث مسلسل «حب عمري»، حول قصة حب بين هيثم شاكر وسهر الصايغ منذ ولادتهما، لكنهما يمرا بالكثير من المشاكل والصعوبات التي تقف امام هذا الحب وتوالي الأحداث في إطار درامي رومانسي.