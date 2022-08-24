هيثم شاكر ورامي جمال في حفل غنائي بجدة اليوم: انتظروا مفاجأة

يحي الفنان هيثم شاكر حفلا غنائيا اليوم بالمملكة العربية السعودية سيشاركه فيه كلا من رامي جمال وأحمد باتشان.

حيث سيحيي الثلاثي هيثم شاكر ورامي جمال وأحمد باتشان، الحفل الغنائي على خشبة مسرح سوبر دوم بمدينة جدة في السعودية وسط حضور جماهيرى كبير من قبل الأهالي.

أسعار تذاكر حفل هيثم شاكر ورامي جمال

وجرى طرح التذاكر الخاصة بحفل هيثم وجمال، حيث جاء سعر التذكرة البرونزية بقيمة 295 ريال والتذكرة السيلفر بمبلغ 395 ريال أما الذهبية فجاءت بمبلغ 520 ريال سعودي.

وروج الفنان رامي جمال للحفل من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث كشف عن الأغاني التي سيقدمها ومن بينها «خلينا قاعدين، فوقت متأخر، سقف، بقيت أخاف، الميدلي، سيبو، مات اللي فات، دي العيون، قمر ومنور، أوعديني، ولسه، استغنيت، اتفضل امشي، قدامى وغيرهم».

وكشف «رامي»، عن مفاجأة في الحفل قائلا: «أهل جدة الوعد 24 إن شاء الله عاوزين نعمل حفل متعملش قبل كدا وفيه مفاجأة مني».

آخر أعمال هيثم شاكر

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «هنتقابل بعدين»، والتي تعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتقول كلمات الأغنية:

مرضيتش اسألها انتي هتمشي هتروحي لفين يا

وقفلت السكة لما قالت لي أنا ماشي

سلام كل اللي أنا قولته مسيرنا هنتقابل بعدين