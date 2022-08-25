رحلة معاناة الفنان محمد ثروت مع مرض القلب.. بدأت منذ 60 يومًا

يتواجد الفنان محمد ثروت حاليا في أحد المستشفيات الكبري بالنمسا، تحت الملاحظة، بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة، الثلاثاء الماضي، حسبما أعلن نجله أحمد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل معاناة الفنان محمد ثروت مع مرض القلب.

إجراء محمد ثروت أول عملية جراحية في القلب

في 25 يونيو الماضي، أجري الفنان محمد ثروت أول عمليه جراحية في القلب داخل أحد المستشفيات الكبري في مصر، بعدما شعر بألم في الصدر، رغم أنه شخص رياضي.

الفحوصات حينها كشفت عن إصابته بانسداد في شريان بالقلب، بنسبة 99%، ولا بد من دخوله غرفة العمليات بشكل عاجل، حسبما كشف نجله لـ«الوطن».

محمد ثروت يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وبعد أيام قليلة من العملية الجراحية، طمأن الفنان محمد ثروت جمهوره عن حالته الصحية، خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التي استدعت جراحة عاجلة، أسجد لله شاكرا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التي لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا إذا كنت بعد الله أشكر فهو فريق الأطباء الكبار الذين سلمتهم قلبي راضيا ومطمئنا».

محمد ثروت يجري ثاني عمليه جراحية

وفوجئ جمهور الفنان محمد ثروت يوم الثلاثاء الماضي، بإجرائه لثاني عملية جراحية دقيقة في النمسا، بعدما نشر نجله أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صوره لوالده من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلا: «ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا».