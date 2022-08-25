صاروخ يسبب أزمة بين الهند وباكستان.. 3 ضباط أطلقوه عن طريق الخطأ

أعلنت باكستان رفضها للخطوات التي اتخذتها دولة الهند، بإعلانها إغلاق التحقيق في حادث إطلاق صاروخ أسرع من الصوت على الأراضي الباكستانية، خلال شهر مارس الماضي، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مشترك.

إقالة 3 ضباط

ونقلت «سكاي نيوز»، بيان وزارة الخارجية الباكستانية، الذي كشف أن سلاح الجو الهندي في ختام تحقيقه، أشار إلى أن الحكومة أقالت 3 ضباط لإطلاقهم صاروخا بطريق الخطأ على باكستان في مارس الماضي، ولم يؤد لوقوع اصابات.

وجاء في البيان: «باكستان ترفض رفضا قاطعا إغلاق الهند المزعوم للتحقيق في الحادث غير المسؤول بالمرة، وتكرر مطالبتها بإجراء تحقيق مشترك».

باكستان تطلب اجابات حول آليات السلامة

وطلبت باكستان من نيودلهي إجابات حول آليات السلامة المعمول بها، لمنع عمليات الإطلاق العرضية.

وكان سلاح الجو الهندي قد أعلن أن الحكومة أقالت 3 ضباط بشكل فوري، بناء على تقرير لجنة التحقيق في القضية وتحديد المسؤولية عن الحادث، وتوصلت إلى أن عدم التزام 3 ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ عن طريق الخطأ.