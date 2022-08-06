الأوضاع تشتعل وسقوط صاروخ في عسقلان أطلق من قطاع غزة

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، بأنّ صاروخا سقط في مدينة عسقلان المحتلة، أطلقته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، دون الحديث عن حدوث خسائر.

توتر وغارات وبدايات حرب

جاءت أعمال العنف التي اندلعت في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أيام من التوتر الذي أشعله اعتقال باسم الساعدي، القائد الأعلى لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

غارات ليلية

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية في أنحاء الضفة الغربية منذ منتصف مارس، ردًا على ما وصفها بموجة من الهجمات الإرهابية الفلسطينية على المستوطنين الإسرائيليين.

واصطفت الدبابات والمدرعات الإسرائيلية على طول الحدود أمس الجمعة بعد أن قال الجيش يوم الخميس إنه يعزز قواته، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في خطاب متلفز يوم الجمعة: «إسرائيل ليست مهتمة بنزاع أوسع في غزة ، لكنها لن تخجل من صراع آخر».