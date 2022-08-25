لأول مرة.. أمريكا تعلن إمكانية توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا

كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، عن إمكانية توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، في تطور جديد قد يغير شكل الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن «كول» قوله: «أنا مستعد أن أعلن لكم أن توريد المقاتلات يبقى احتمالا ممكنا، لكن القرار الأخير لم يتخذ بعد».

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة متنوعة لأوكرانيا، لكنها لم تكن ثقيلة مطلقًا، ولم تدعمها بطائرات مقاتلة، واكتفت بـ«خفيفة»، ومساعدات مالية.

عملية عسكرية روسية منذ فبراير الماضي

وخاضت القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، انطلقت بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.

وبحسب «سبوتنيك»، فإن القوات الروسية حررت بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك مع تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.

ونقلت «سبوتيك» عن فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، قوله إن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.