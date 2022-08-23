روسيا: أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية في قصف محطة زابوريجيا النووية

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية ثقيلة في قصف محطة زابوريجيا النووية.

ومحطة زابوريجيا النووية، هي المحطة النووية الأكبر في أوروبا، وتسيطر عليها القوات الروسية، وتقع جنوب شرق أوكرانيا.

روسيا: الغرب يعيش في واقع آخر

ونوه بأن تعامل الغرب مع قصف أوكرانيا لمحطة «زابوريجيا» النووية عبثي، قائلاً في كلمته خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن حول محطة «زابوريجيا» أن الغرب يعيش في واقع آخر فيما يتعلق بمفاعل زابوريجيا النووية.

وأوضح المندوب الروسي أن كييف تستخدم الأسلحة الغربية في قصف محطة «زابوريجيا»، منوهًا بأن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا يهدد أوروبا كلها، زاعمًا أن كييف تقصف المحطة بشكل يومي.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية منذ نهاية يوليو الماضي، وتسيطر روسيا على المحطة منذ بداية مارس.

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

وعلى الرغم من أن اثنين فقط من مفاعلات المحطة الستة هي التي تعمل بكامل طاقتها، لا يزال فنيون أوكرانيون يعملون في المحطة النووية، في حين رفضت روسيا وأوكرانيا مقترحاً أممياً بسحب السلاح من محيط المحطة النووية.

وحذرت أوكرانيا مؤخرًا باستهداف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا النووية، أويتخذون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.