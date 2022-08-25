إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلين في حادث تصادم سيارة و«تروسيكل» ببورسعيد

أصيبت أسرة مكونة من 4 أفراد، بينهم طفلين، في تصادم «تروسيكل» مع سيارة، في منطقة بلال بن رباح بحي الزهور في بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة,

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بإصابة 4 أشخاص

تلقي اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى الزهور، التابعة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، هم: أحمد السيد عبدالرحمن، 37 سنة، وزوجته هبة أحمد سيد محمد، 29 سنة، وابنتهما رودينا، 8 سنوات، وابنهما السيد، 6 سنوات، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، من قبل فريق طبي متخصص.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث، أن الحادث وقع أمام صيدلية قشطة بمنطقة بلال بن رباح بحي الزهور، بسبب السرعة الزائدة.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل العقيد علاء البرادعي، رئيس مباحث المرور، إلى مكان الحادث، وجرى رفع التروسيكل والسيارة من الطريق، لتحقيق السيولة المرورية في الشارع.

وانتشرت الدراجات الهوائية لرجال الأمن في المنطقة لضبط الشارع، وأشاد أهالى حي الزهور بالحملات الأمنية المنتشرة في الشوارع، خاصة الدراجات التي أعادت للشارع البورسعيدي انضباطه، وساعدت في التصدي بقوة لمن يخالف القانون.