مصرع شخص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، على طريق «بيلا - الجرايدة»، بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إخطار أمني بتصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، على طريق «بيلا - الجرايدة»، بنطاق دائرة المركز، نتج عنه مصرع شخص خمسيني كان يقود الدراجة النارية.

نقل جثة المتوفي إلى مشرحة بيلا قيد التحقيق

وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية، تبين وقوع الحادث بالقرب من قرية «الجرايدة»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي «بيجو»، تحمل لوحات معدنية رقم «ي. ص. ج 532» بدراجة نارية ماركة «دايو»، صيني الصنع، من الخلف، لينتج عن ذلك مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى «ص. أ. ع.»، 53 سنة، إثر إصابته بإصابات بالغة، ليتم نقله عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة بيلا، للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.