إصابة 3 في انقلاب ملاكي بالترعة واصطدام ربع نقل بعمود في المنيا

أُصيب 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، حيث شهد مركز سمالوط حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توكتوك»، مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في الترعة على جانب الطريق، بينما شهد مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة، أمام قرية «أبيوها»، دائرة المركز.

إصابة 2 إثر اصطدام سيارة بعمود في أبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم (1419 ن ب ر)، ربع نقل، بعمود إنارة على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية «أبيوها»، التابعة لمركز أبوقرقاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مما أدى إلى اصطدامها بعمود على جانب الطريق، ونتج عن ذلك إصابة كل من «مسعود سيد»، 38 سنة، مندوب مبيعات، و«أمير عبداللطيف»، 27 سنة، سائق، يقيمان في مركز مغاغة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

اصطدام ملاكي و«توكتوك» في مركز سمالوط

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم (1549 ن س د) ملاكي، ومركبة «توكتوك» بدون لوحات معدنية، أمام قرية «أبيوها»، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، ونتج عن ذلك انقلاب السيارة الملاكي في الترعة، وتم انتشالها والتحفظ على قائدها، ويُدعى «سيد حسن».

أسفر الحادث عن إصابة شاب يُدعى «أحمد حسين»، 36 سنة، سائق «توكتوك»، بكدمات وجروح، وتم نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ.