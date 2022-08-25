جنوب سيناء تستعد لقمة المناخ بمركز خدمة متطور وإدارة خاصة للمرافق

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار تنفيذ كل المشروعات والخدمات بمحافظة جنوب سيناء بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة، من أجل الانتقال إلى المنظومة الخضراء.

وقال المحافظ، إن المنصة الإلكترونية لإدارة المدن الذكية بمحافظة جنوب سيناء، تشمل عدة مقومات لتسهيل تقديم الخدمات للجميع، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت في إنشاء بعض الإدارات والمراكز قبل انطلاق قمة المناخ لضمان سرعة وجودة الخدمات المقدمة.

مركز خدمة متطور

وأكد «فودة»، أن مجلس مدينة شرم الشيخ قاب قوسين أو أدنى من الافتتاح خلال الشهر المقبل، وهو أول مجلس مدينة ذكي يُجرى تأسيسه على أحدث النظم التكنولوجية، موضحا أن المجلس سيكون مزودا بمركز خدمات متطور ليقدم خدمات سريعة للمواطن والمستثمر.

وأضاف، أن شرم الشيخ تتحول إلى مدينة خضراء، وبالتالي فإن كل الخدمات ستُقدم للمواطن في أقل وقت وبأقل جهد، مع مراعاة الجودة في الخدمات المقدمة من توصيل المرافق وتراخيص للمباني، إضافة إلى توفير فرص الاستثمار بكل المدن، موضحا أن محافظة جنوب سيناء كانت سباقة في هذا المجال حيث جرى ربط إدارات الديوان العام للمحافظة بشبكة الإنترنت.

التغيرات المكانية

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الاعلان عن إنشاء إدارة متخصصة للمرافق بالمحافظة لأول مرة، مزودة بكل ما تحتاجه من أجهزة استشعار عن بعد، وخرائط حديثة استرشادية لإعداد قاعدة بيانات بكل المرافق الموجودة بالمحافظة وتحديد أماكنها في كل مدينة.

وأشار المحافظ إلى أن جنوب سيناء بدأت في الاستفادة من تجارب محافظات أخرى لديها إدارات متخصصة في مجال المرافق، خاصة أن المحافظة تسعى لتكون خضراء مع تقديم خدمات متميزة للمواطن.

وتابع، أنه جرى توريد أجهزة استشعار عن بعد لمجالس المدن، لاستخدامها في إدارة التغيرات المكانية التي تقوم برصد أي تعديات على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص.

وأشاد المحافظ بدور التغيرات المكانية، والتي ساعدت في ضبط حالات بناء وتعديات على أراضي الدولة.