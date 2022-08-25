قائد الشرطة اليابانية يقدم استقالته على خلفية اغتيال شينزو آبي

أعلن قائد الشرطة اليابانية تقديم استقالته، منذ قليل، على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بحسب ما نقل موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل.

اغتيال شينزو آبي

وتعرض رئيس الورزاء الياباني السابق «شينزو آبي»، لعملية اغتيال على يد أحد الأفراد، في أثناء إلقائه خطابًا في أحد التجمعات الانتخابية، في أول يوليو الماضي، بعدما أطلق عليه مواطن يدعى تيتسويا ياماغامي النار من الخلف، ونُقل بسرعةٍ إلى المستشفى، لكنه تُوفي متأثرًا بإصابته.

توثيق عملية الاغتيال

ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع عملية الاغتيال، التي وقعت في ثوانٍ، رغم وجود الشرطة في المكان، وألقي القبض على الجاني، وحُوّل إلى التقييم النفسي ومعرفة الدافع وراء اغتياله رئيس الوزراء الياباني السابق، والتي كانت وفقا للتحقيقات الأولية هي قيام والدته بالتبرع بأموالها إلى جماعة دينية يدعمها «آبي»، ما أدى إلى إفلاس الأسرة.