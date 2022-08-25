رئيس التحرير

أحمد الخطيب

قائد الشرطة اليابانية يقدم استقالته على خلفية اغتيال شينزو آبي

كتب:

شيماء عادل
08:40 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
لحظة إلقاء القبض على قاتل شينزو آبي

لحظة إلقاء القبض على قاتل شينزو آبي

أعلن قائد الشرطة اليابانية تقديم استقالته، منذ قليل، على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بحسب ما نقل موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل. 

اغتيال شينزو آبي

وتعرض رئيس الورزاء الياباني السابق «شينزو آبي»، لعملية اغتيال على يد أحد الأفراد، في أثناء إلقائه خطابًا في أحد التجمعات الانتخابية، في أول يوليو الماضي، بعدما أطلق عليه مواطن يدعى تيتسويا ياماغامي النار من الخلف، ونُقل بسرعةٍ إلى المستشفى، لكنه تُوفي متأثرًا بإصابته. 

توثيق عملية الاغتيال

ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع عملية الاغتيال، التي وقعت في ثوانٍ، رغم وجود الشرطة في المكان، وألقي القبض على الجاني، وحُوّل إلى التقييم النفسي ومعرفة الدافع وراء اغتياله رئيس الوزراء الياباني السابق، والتي كانت وفقا للتحقيقات الأولية هي قيام والدته بالتبرع بأموالها إلى جماعة دينية يدعمها «آبي»، ما أدى إلى إفلاس الأسرة. 

اقرأ المزيد:

بعد تحويله للتقييم النفسي .. هل ينجو قاتل «شينزو آبي» من المحاكمة؟

وزير النقل يعزي «جايكا» في وفاة شينزو آبي.. ويبحث التعاون في مترو الأنفاق

قاتل شينزو آبي.. تمديد حبسه 10 أيام بعد اعترافات حول علاقة أمه بالقضية

«إيكونومست»: اليابان تبحث عن إجابات في جريمة قتل شينزو آبي
بقلم شيماء عادل