مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.. انطلقت من معبد زوجوجي

أقيمت اليوم الثلاثاء، جنازة خاصة في معبد «زوجوجي» البوذي العتيق بوسط العاصمة اليابانية طوكيو لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، حيث انطلقت مراسم تشييع الجثمان وسط حضور عائلته.

وكان «آبي» قد توفي يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي بمدينة نارا غرب اليابان.

مشاركة روسية في جنازة شينزو آبي

وشارك بالجنازة في طوكيو، عائلة وشركاء «آبي» المقربين، كما شارك السفير الروسي بطوكيو، ميخائيل غالوزين، فيها، وترددت أنباء لم يتم تأكيدها في وسائل الإعلام اليابانية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يحضر مراسم التشييع، فيما كانت «أكي آبي»، أرملة رئيس الوزراء الراحل قد تقدمت الصفوف أثناء التشييع، واصطفت حشود من الناس في الشوارع خارج معبد بوذي في طوكيو حيث أقيم الاحتفال لتقديم احترامهم ومشاهدة الجثمان الذي يحمل جسد «آبي».

رحلة جثمان رئيس الوزراء الياباني في شوارع طوكيو

وتنقلت جثة «آبي» بين شوارع طوكيو في رحلة إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث كان رئيس الوزراء الحالي، فوميو كيشيدا، وعشرات من المسؤولين ينتظرون لتقديم احترامهم بعد أن شغل الراحل منصبه لأكثر من 25 عامًا، ثم تجاوز الموكب البرلمان نحو معبد طوكيو العتيق.

وفي اليوم السابق، حضر الآلاف من السياسيين والدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال حفل تأبين «آبي» في المعبد، كما غمر الناس مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في طوكيو والمكان الذي قُتل فيه بالزهور للسيلسي الذي شكل اقتصاد البلاد ومسارها الدبلوماسي خلال مسيرته القياسية الطويلة في المنصب والتي انتهت في 2020.

تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء السابق

ولقي «آبي» مصرعه برصاصة قاتلة من مسافة قريبة، الجمعة، على يد مسلح اقترب من الخلف بينما كان رئيس الوزراء الياباني السابق يلقي خطابًا في حملته الانتخابية خارج محطة قطار في مدينة نارا الغربية، وستقام خدمات تذكارية على نطاق واسع في وقت لاحق.