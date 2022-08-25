قوات حرس الحدود تضيق الخناق على زارعي المخدرات ومهربي الأسلحة والذخائر

ضيّقت قوات حرس الحدود الخناق على زارعي ومروجي سموم المخدرات ومهربي الأسلحة والذخائر، إذ نجحت من ضبط 3 أطنان حشيش و3.5 طن بانجو، و480 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو الجاف، و18 كيلوجراما من مخدر الأفيون، و850 ألف قرصٍ من مخدر الترامادول.

جاء ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة، و22 خزنة مختلفة الأنواع، و2900 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 تليفونات متصل بالأقمار الصناعية، و650 جوالًا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و35 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، و31 مكينة كهرباء، إضافة إلى ضبط 2 لودر و89 عربة مختلفة الأنواع.

واكتشفت القوات 7 فتحات أنفاق، وضبطت العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، كما ضبطت 967 فردًا من مختلف الجنسيات في أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلًا ونهارًا؛ لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية، وحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر الإدمان، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع.