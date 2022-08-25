الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف أسطول البلطيق

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط هجومٍ إرهابي كان يستهدف أسطول البلطيق في كالينينجراد، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد الأمن الفيدرالي، إلقاء القبض على الشخص الذي حاول استهداف الأسطول، مشيرًا إلى أنّ الشخص المعتقل هو أحد مؤيدي كتيبة «آزوف» في كالينينجراد، وأنّه كان يحاول التخطيط لهجوم إرهابي على مرافق أسطول البلطيق، ومطار خرابروفو.

كالينينجراد ودول الناتو

وتعتبر كالينيجراد، إحدى المناطق الحدودية الروسية مع دولتي بولندا وليتوانيا، وهي إحدى الدول التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتوليها روسيا اهتمامًا بالغًا.

نشر صواريخ «كينجال»

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل أيام، في بيان لها، أنّها نشرت 3 صواريخ فرط صويته من طراز «كينجال» في مدينة كالينينجراد الروسية، وهي الصواريخ التي يطلق عليها «الحنجر»، واستخدمت للمرة الأولى في الحرب الروسية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.