رسوم استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى وشروط الحصول عليها

استخراج رخصة قيادة السيارة لأول مرة، أمر يشغل بال الكثيرين، وكذا رسوم استخراجها، فهي تكون محل استفسار من قبل الراغبين في استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة، وكذا الأوراق الواجب تقديمها إلى وحدات المرور التابع لها محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

وتقدم «الوطن» للقارئ خدمة معرفة رسوم رخصة قيادة السيارة الخاصة للمرة الأولى، وهي كالتالي.

رسوم استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي لأول مرة

- رسم الضريبة يقدر 615 جنيها، يكون شاملًا لرسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم بـ285 جنيهًا.

- استمارة بيانات تقدر بـ105 جنيهات.

- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة بـ35 جنيهًا.

- نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة بـ40 جنيهًا.

- رسم اختبار إشارات بـ20 جنيها.

- طابع شرطة بـ15 جنيهًا.

- رسوم اجتياز الدورة التدريبية للقيادة بمركز التعليم في المرور وقدره 590 جنيهًا.

يكون إجمالي رسوم استخراج رخصة القيادة لأول مرة 1705 جنيهات، وفق آخر تعديل للرسوم في وحدات المرور منذ 2021.

شروط الحصول على رخصة قيادة سيارة ملاكي

- اجتياز الدورة التدريبية للقيادة بمركز التعليم في المرور.

- تقديم تحليلٍ للمواد المخدرة، يكون صادرًا من أحد الجهات الحكومية المختصة.

- ألا يكون المتقدم صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

عقوبات السير دون تراخيص

وحدد قانون المرور عددًا من العقوبات لكل المخالفين تشمل: «الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا».