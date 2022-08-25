طقس مطروح اليوم..ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 29 مئوية

يتمتع طقس مطروح في مختلف الأنحاء بأجواء لطيفة معتدلة، مع انخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وهو ما يجذب المصطافين لزيارة مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، للابتعاد عن الطقس الحار ونار الشمس الحارقة في مختلف مدن ومحافظات الصعيد، خاصة جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا.

طقس مطروح ودرجات الحرارة والرطوبة

ويشهد طقس مطروح، اليوم الخميس، الموافق 25 أغسطس 2022، درجة حرارة عظمى 29 درجة، والصغرى 21، بمعدل أقل من الاسبوع الماضي، فيما تسجل نسبة الرطوبة 68%، بعد أن شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة، وسجلت سرعة الرياح 13 كم/ في الساعة، ما يلطف الجو في مطروح.

طقس مطروح في المدن

ويختلف طقس اليوم بمطروح في بعض المدن، إذ تشهد المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط أجواء مماثلة لمطروح، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، بينما تشتد درجات الحرارة جنوبا في سيوة لوقوعها في عمق الصحراء الغربية 320 كم جنوب مرسى مطروح، لتسجل درجات الحرارة بها 37 للعظمى، و23 للصغرى، مع انخفاض في نسبة الرطوبة والتي سجلت نسبتها 48%، والرياح 8 كم/ في الساعة.

طقس مطروح على البحر

وأكد منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، أن طقس مطروح مستقر وهناك إقبال علي الشواطئ من المصطافين، وكذلك إقبال على حركة الصيد في البحر، وإصدار تصاريح سروح الصيد للصيادين والمراكب والتي تتوجه للصيد في اتجاه براني والسلوم حتى المياه الإقليمية المصرية مع استقرار حالة البحر.