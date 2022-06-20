تكثيف ‏البحث عن جثمان غريق لقي مصرعه منذ يومين في الإسكندرية

لقي رجل خمسيني مصرعه غرقا في شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية، وذلك منذ يومين، وتكثف فرق الإنقاذ النهري برفقة فريق «غواصين الخير» عمليات البحث عن جثمانه، أملا في العثور عليه في أقرب وقت.

تفاصيل غرق مصطاف في الإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حالة غرق في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق الذي يدعى أشرف صبحي زكي محمود عنبة، 52 سنة، والذي غرق في حدود الساعة 11 من صباح يوم أول أمس السبت، في شاطئ سيدي بشر المميز.

البحث عن جثة غريق الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، أنه تم إخطارهم بغرق شخص في منطقة سيدي بشر للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، حيث تم الاتجاه فجر اليوم إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان.

وأضاف قائد الفريق لـ«الوطن»، أن سبب الغرق هو علو البحر يوم السبت، مشيرا إلى أن أسباب عدم العثور عليه حتى الآن يعود إلى عتمة المياه منذ يوم السبت، حيث كانت المياه غامقة لذلك كانت الرؤية ضعيفة.