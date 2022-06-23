تعثر إيجاد جثمان غريق الإسكندرية لليوم السادس.. عتمة المياه السبب

تعثرت عمليات البحث من قبل فرق الإنقاذ النهري برفقة فريق غواصين الخير، التي تمت داخل شاطئ سيدي بشر المميز شرق الإسكندرية الذي لقى فيه رجل خمسيني مصرعه غرقا في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي، حيث تتم يوميا عمليات البحث عنه لكن دون جدوى.

تفاصيل غرق مصطاف في الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق الذي يدعى أشرف صبحي زكي محمود، 52 سنة، والذي غرق في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي، في شاطئ سيدي بشر المميز.

البحث عن جثة غريق الإسكندرية

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، أنه قد تم إخطارهم بوقوع حادث غريق سيدي بشر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، حيث تم الاتجاه إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يظهر حتى الوقت الراهن.

البحث في «الدوالس»

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم البحث اليوم خلال «الدوالس» والتي هي عبارة عن كتل خرسانية شبيهة بعلامة الـ«X» والتي قد تكون أعاقت الجثمان خلال الأيام الماضية حيث أنه من المعتاد ظهور جثامين الغرقى في الصيف بحد أقصى 3 أيام، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة، لذا من المرجح أن يكون الجثمان عالق في أي حاجز.

وأكد أنه سيتم تحويل التدريب المعتاد كل جمعة لغواصين الخير، غدا، إلى عمليات البحث أملا في استغلال العدد الكبير من الغواصين لإيجاد الجثمان.

أسباب تأخر انتشال جثمان غريق الإسكندرية

ولفت إلى أن سبب الغرق هو علو البحر يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن أسباب عدم إيجاده حتى الآن يعود إلى عتمة المياه منذ يوم السبت حيث كانت المياه غامقة لذلك الرؤية ضعيفة.