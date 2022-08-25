حياة كريمة بالمنوفية تكشف تفاصيل تطوير الصرف الصحي بـ12 قرية: اقتربنا من 100%

نجحت حياة كريمة في محافظة المنوفية، في مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في 12 قرية بمركز أشمون، المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، بجانب المركز نفسه، بالإضافة إلى إنشاء خطوط الطرد ومحطات رفع، وكذا توسعات في محطات معالجة المياه.

تطوير شبكات الصرف الصحي بـ12 قرية

أكد علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحي في 12 قرية بمركز أشمون، تحديدا في قرى: «محلة سبك، القناطرين، كفر أبو محمود، رملة الأنجب، سنتريس، طهواي، طليا، سبك الأحد، شما، سمادون» بنسبة تنفيذ 100%، لافتا إلى أنه يتبقى فقط قرية «جريس»، بنسبة انتهاء 30%، بينما قريتي شعشاع وسهواج، بنسبة انتهاء 75%، وتم الانتهاء من تسليم قرية كفر الطراينة.

إنشاء خطوط طرد ومحطات رفع

أضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء خطوط طرد لهذه القرى السابق ذكرها، حيث تم الانتهاء من هذه الخطوط بنسبة 70%، كما تم إنشاء محطات الرفع في قريتي شعشاع وسهواج بنسبة انتهاء أكثر من 50%، وجاري العامل على الانتهاء منهم خلال الفترة المقبلة.

توسعات في محطات المعالجة

أوضح حسن، أن هناك توسعات في محطات المعالجة في مدينة أشمون وقرى «سبك الأحد، سمادون، طهواي، طليا»، حيث من المقرر الانتهاء من جميع هذه الإنشاءات والتطورات قبل بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.