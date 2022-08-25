اعرف الفئات المستهدفة من المرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على قدمٍ وساقٍ بالتعاون مع الحكومة، من أجل تحسين الأوضاع الحياتية للمواطن المصري، في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأكثر فقرًا.

تقسيم العمل في حياة كريمة لـ3 مراحل

وحتى تضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إنجاز العمل وتحسين حياة المواطنين الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، قسّمت العمل إلى 3 مراحل مختلفة، وكل مرحلة منها لها فئات مستهدفة، تختلف عن فئات المرحلة الأخرى، تُحدد بناءً على عدد من المقاييس، ما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة بشكل مناسبٍ وجودةٍ عالية.

وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من أهداف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، الموجودين في القرى التي تبلغ نسب الفقر بها 70% وأكثر، وتحتاج إلى تدخلاتٍ عاجلة.

القرى المستهدفة في المرحلة الثانية لحياة كريمة

وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددًا من المحافظات والقرى، التي يوجد بها قرى تبلغ نسب الفقر فيها 50% وصولا إلى 70%، أي إنّها قرى تحتاج إلى تدخلات لكن بنسبٍ أقل من القرى والمحافظات التي تندرج في المرحلة الأولى من المبادرة.

وتحدد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الفئات القرى الأكثر فقرًا بناء على ضعف الخدمات الأساسية منها شبكة المياه والصرف الصحي وغيرها، إلى جانب انخفاض نسبة التعليم في القرية، وزيادة كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى، إضافة إلى سوء أحوال شبكات الطرق.