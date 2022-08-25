«حياة كريمة»: 7 مشروعات تزين «روضة ملوى» بالمنيا وعلاج 1624 شخصًا بمطاي

7 مشروعات في قطاعات خدمية مختلفة زينت وجملت معالم قرية الروضة التابعة لمركز ملوى، ضمن تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، وقدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية بقرية هوارة في مركز مطاي، ضمن المبادرة أيضا.

نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي

وشملت المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الروضة في مركز ملوي ضمن مبادرة حياة كريمة، إنشاء نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي، والانتهاء من المجمعين الخدمي والزراعي بنسبة 100%، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي، والوحدة الصحية، والانتهاء من نقطة الشرطة، وتوسعة مبني مدرسة الروضة الإعدادية بنين بنسبة تنفيذ 90%.

كشف وعلاج مجاني لأهالي قرية هوارة بمطاي

وواصلت مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووقعت الكشف الطبي على 1624 مواطنا، بجانب صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 405 حالات جراحة، والكشف على 387 حالة أطفال، و287 باطنة، و96 نساء، و149 أسنان، و139 أنف وأذن، و257 جلدية، و29 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 111 مترددا، و21 حالة موجات صوتية، و7 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 125 مترددا، و15 حالة خلع أسنان، فضلا عن تحويل 21 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

19 قطاعا خدميا

وتشمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 19 قطاعا خدميا؛ إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة.