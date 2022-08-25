جامعة بني سويف تحصد المركز 967 عالميا بعد منافسة مع 3 آلاف مؤسسة علمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على الترتيب 967 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 97 مركزا عن العام الماضي 2020 -2021، في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP) Field Ranking»، إصدار أغسطس 2022.

عوامل تقييم جامعة بني سويف

أوضح حسن، أن جامعة بني سويف ظهرت هذا العام في 11 تخصصا، منها 7 تخصصات جديدة لأول مرة، وهي: الهندسة، والبيولوجيا الجزئية، والجينات، والهندسة الكيميائية، والرياضيات، والتكنولوجيا والعلوم البيطرية، لافتا إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية، بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي الذي يعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، ويعتمد على الأبحاث المنشورة في جميع المجالات، والتعاون الدولي، وجودة الأبحاث والاستشهادات المستخرجة من قاعدة بيانات Clarivate في الخمس سنوات الأخيرة.

تقدم في المجالات العلمية الأربعة

أشار رئيس الجامعة، إلى التقدم في المجالات الأربعة مقارنة بالعام الماضي، إذ حصدت الجامعة في مجال العلوم الفيزيائية المرتبة 763 مقابل من 782، وفي العلوم البيولوجية المرتبة 857 مقابل 974، وفي مجال العلوم الكيميائية حصدت المرتبة 803 مقابل 919، وفي مجال علوم الصيدلة حصدت المرتبة 207 مقابل 232.

وأضاف حسن، أن النمو الملحوظ في ارتفاع تصنيف الجامعة يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزةـ لتحقيق التقدم المنشود على كل المستويات عربيا ودوليا، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين نظائرها من الجامعات.