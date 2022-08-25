العقوبة القانونية لمخالفي قرار توريد الأرز 2022 بعد بدء موسم الحصاد

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من العقوبات القانونية ضد مخالفي قرار توريد الأرز 2022، إذ بدأ حصاد محصول الأرز اليوم الخميس 25 أغسطس، ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك بإصدار قرار وزاري حمل رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، بعد اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وهيئة السلع التموينية لتحديد ضوابط وآليات موسم حصاد الأرز الحالي.

آليات تنظيم موسم توريد الأرز 2022

وحددت وزارة التموين مجموعة من آليات تنظيم موسم توريد الأرز 2022، إذ أقرت إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وذلك بسعر 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للأرز عريض الحبة، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

العقوبات القانونية على مخالفي قانون تنظيم توريد الأرز 2022

وشملت العقوبات القانونية التي نص عليها القرار الوزاري والتي سيتم تطبيقها على المزارعين المخالفين للتعليمات السابقة على التالي:

** حال امتناع المزارع عن التوريد يعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي.

** عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

** اعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة طن الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير

وأعلنت وزارة التموين عن جاهزية 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد من المزارعين لهذا العام داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها، إذ تشمل نقاط الاستلام في المحافظات التالية: «كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة».